Aptargroup schüttet vierteljährliche Dividende aus

Der amerikanische Industriekonzern Aptargroup Inc. (ISIN: US0383361039, NYSE: ATR) wird am 17. November 2021 eine vierteljährliche Dividende von 0,38 US-Dollar an seine Aktionäre ausbezahlen. Record day ist der 27. Oktober 2021. Im April 2021 erfolgte gegenüber dem Vorquartal (0,36 US-Dollar) eine Erhöhung um 6 Prozent.

Auf das Jahr gerechnet werden somit 1,52 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 128,01 US-Dollar (Stand: 14. Oktober 2021) einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 1,19 Prozent.

Die Aptargroup ist ein Hersteller von Produkten für die Kosmetik- oder auch Pharmaindustrie. Hierzu gehören Verschlüsse, Aufbewahrungsbehälter oder auch Spraydosen. Der Umsatz lag im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2021 bei 811,03 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 699,31 Mio. US-Dollar) bei einem Ertrag von 55,27 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 41,86 Mio. US-Dollar), wie am 29. Juli 2021 berichtet wurde.

Seit Jahresbeginn 2021 liegt die Aktie an der Wall Street mit 6,49 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 8,4 Mrd. US-Dollar (Stand: 14. Oktober 2021).

Redaktion MyDividends.de