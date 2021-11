Aqara bringt AI-fähigen Camera Hub G3 auf den Markt

Aqara, ein führender Anbieter von Smart-Home-Produkten, hat heute die Markteinführung des Camera Hub G3, seines neuen Flaggschiffs unter den Sicherheitskameras, angekündigt. Bei der neuen Kamera handelt es sich um ein 2K-Gerät mit Schwenkkopf und Funktionen für lokale Gesichts- und Gestenerkennung. Außerdem verfügt das Gerät über einen integrierten Zigbee 3.0-Hub, über den bis zu 128 Aqara-Zubehörteile* angeschlossen werden können. Die Kamera ist ab sofort in den Aqara-Amazon-Stores in den USA, Kanada und Frankreich erhältlich und wird voraussichtlich in den nächsten Wochen** auch von autorisierten Aqara-Händlern in Nordamerika, Europa und Asien verkauft.

Dank eines leistungsstarken NPU-Prozessors unterstützt der Aqara Camera Hub G3 Funktionen zur Gesichts- und Gestenerkennung, die zur Aktivierung der Hausautomatisierung genutzt werden können. Anwender können festlegen, dass sie Push-Benachrichtigungen erhalten, wenn ihre Kinder nach Hause kommen, wenn ein Fremder erkannt wird (d. h. ein vertrautes Gesicht wurde nicht erkannt), oder dass die Videoaufnahme stoppt, wenn das Gesicht eines Familienmitglieds oder eine vorprogrammierte Handgeste erkannt wird. Die KI-fähigen Funktionen machen das Zuhause sicherer und das Leben der Menschen noch einfacher, da die Nutzer die Hausautomatisierung nun mit bestimmten Handgesten oder einfach mit einem erkannten Gesicht aktivieren können.

Der Camera Hub G3 unterstützt außerdem die automatische Kamerafahrt, die Gesichtsverfolgung und die Verfolgung von Haustieren. Ermöglicht wird dies durch das 110°-Weitwinkelobjektiv und den Schwenkkopfmotor mit einem Drehwinkel von bis zu 340°. Der Schwenkkopfmotor kann manuell über den voreingestellten Fahrweg oder über die Hausautomation gesteuert werden (z. B. um zur Haustür zu schwenken, wenn der Tür- und Fenstersensor ausgelöst wird). In Kombination mit dem hochauflösenden Sensor mit 2304×1296 Pixeln und der Infrarot-Nachtsicht, die durch die bei Nacht unsichtbaren 940-nm-LEDs ermöglicht wird, schützt das G3-Gerät Häuser bei Tag und bei Nacht dank eines 360-Grad-Rundumblicks ohne toten Winkel.

Im Vergleich zum Vorgängermodell G2H Camera Hub bietet das neue G3-Gerät weitere innovative Funktionen. Dazu zählen:



Breitere Kompatibilität mit Plattformen von Drittanbietern : Die Kamera unterstützt nicht nur HomeKit Secure Video***, sondern auch das Streaming zu Amazon Alexa und Google Assistant Smart Displays, während der Hub eine Vielzahl von Ökosystemen und Sprachassistenten von Drittanbietern wie beispielsweise HomeKit, Alexa, Google Home oder IFTTT unterstützt.



: Die Kamera unterstützt nicht nur HomeKit Secure Video***, sondern auch das Streaming zu Amazon Alexa und Google Assistant Smart Displays, während der Hub eine Vielzahl von Ökosystemen und Sprachassistenten von Drittanbietern wie beispielsweise HomeKit, Alexa, Google Home oder IFTTT unterstützt.

Lokale Infrarot-Steuerung : Dank des integrierten IR-Controllers kann das Modell G3 Infrarot-kompatible Geräte automatisieren, wobei die IR-Automatisierung lokal ist, d. h. sie funktioniert auch ohne Internetverbindung.



: Dank des integrierten IR-Controllers kann das Modell G3 Infrarot-kompatible Geräte automatisieren, wobei die IR-Automatisierung lokal ist, d. h. sie funktioniert auch ohne Internetverbindung.

Dualband-Wi-Fi-Unterstützung : Es werden sowohl 2,4-GHz- als auch 5-GHz-Wi-Fi-Netzwerke unterstützt.



: Es werden sowohl 2,4-GHz- als auch 5-GHz-Wi-Fi-Netzwerke unterstützt.

Schutz der Privatsphäre : Die Kamera ist mit einer Blende ausgestattet, die das Objektiv der Kamera zum Schutz der Privatsphäre abdeckt. Die Blende kann manuell und automatisch aktiviert werden.



: Die Kamera ist mit einer Blende ausgestattet, die das Objektiv der Kamera zum Schutz der Privatsphäre abdeckt. Die Blende kann manuell und automatisch aktiviert werden.

Typ-C-Port mit Videoausgang: Ein moderner und universeller Anschluss, der eine hochauflösende Videoausgabe mit niedriger Latenz über das UVC-Protokoll unterstützt.



Um die Markteinführung zu feiern, bietet Aqara jetzt zeitlich begrenzte Rabatte für den neuen Camera Hub G3 in seinen Amazon Brand Stores an. Kunden in Nordamerika erhalten mit dem Promo-Code USG3PRGE in den USA und Kanada einen Rabatt von 20 % an der Kasse. Der Code ist bis zum 24. November 2021 gültig. Aqara bietet außerdem französischen Kunden einen Rabatt von 20 Euro in seinem Store Amazon.fr mit dem Promo-Code CAMERAG3FR. Dieses Angebot gilt bis zum 25. November 2021.

Weitere Informationen über den Camera Hub G3 finden Sie auf unserer Website.

* Um bis zu 128 Geräte anzuschließen, sind Zigbee-Router/Repeater wie Smart Wall Switch (mit Neutralleiter) und Smart Plug erforderlich.

** Die Produktverfügbarkeit kann je nach Einzelhandelskanal variieren und wird möglicherweise laufend aktualisiert. Wir empfehlen Ihnen, sich bei den regionalen Einzelhändlern nach der aktuellen Verfügbarkeit zu erkundigen.

*** Im HomeKit Secure Video-Modus zeichnet die Kamera in Full HD 1080p auf und die Schwenksteuerung ist aufgrund der aktuellen Einschränkungen der HomeKit-Technologie nicht verfügbar.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211123005944/de/

Michell Li

E-Mail:media@aqara.com



Tel.: 8618501199430