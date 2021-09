Aqara führt Nachrüstlösung für Smart-Jalousien ein

Aqara, ein Anbieter von Smart-Home-Produkten, gab den Verkaufsstart des Aqara Roller Shade Driver E1 bekannt, einer ergänzenden Steuerung für Jalousien zur Automatisierung des Betriebs bestehender Installationen mit Kugelketten. Der Antrieb ist für Jalousien mit Kugelketten ausgelegt, bei denen der Kugeldurchmesser 3-6 Millimeter beträgt, und funktioniert sowohl mit Kunststoff- als auch mit Metallkugeln. Die Antriebsvorrichtung ist ab dem 22. September 2021 auf Amazon UK erhältlich und wird voraussichtlich in den nächsten Wochen auch auf Amazon France verfügbar sein. Zudem wird sie in den kommenden Monaten über autorisierte Aqara-Händler in Europa und Asien erhältlich sein.

Jalousien sind in so gut wie jedem Zuhause notwendig, da sie vor schädlichen UV-Strahlen schützen, Energie (für Klimaanlagen und Beleuchtung) einsparen und die Privatsphäre wahren. Automatisierte Jalousien bieten Nutzern den Komfort, diese nicht jeden Tag manuell auf- und zuziehen zu müssen, und tragen dazu bei, Energiekosten zu senken und den Wohnkomfort zu verbessern.

Der Roller Shade Driver E1 bietet eine schnelle, einfache und kosteneffiziente Möglichkeit, die bereits installierten Jalousien zu automatisieren. Die Montage ist simpel, da keine eigene Verkabelung notwendig ist. Die Vorrichtung muss nur mittels Schrauben an der Wand angebracht werden, die Kugelkette der Jalousie muss eingesetzt werden und der Antrieb ist bereit, verbunden zu werden. Der Jalousie-Antrieb kann drahtlos durch die eingebaute Batterie (Batteriedauer von 2 Monaten pro Aufladung1) geladen oder über das mitgelieferte USB-Kabel vom Typ C konstant angeschlossen werden, wodurch Benutzern bei der Installation hohe Flexibilität geboten wird. Darüber hinaus sind vier Adapter für unterschiedliche Arten von Kugelketten enthalten, sodass der Antrieb mit den meisten Kugelketten-Jalousien funktioniert.

Der Jalousie-Antrieb unterstützt das jüngste Zigbee 3.0 Protokoll und kann mit einem Aqara Hub2 verbunden werden, um mit anderen Aqara-Geräten zu funktionieren. Somit sind Smart-Home-Szenarien und Automatisierungen möglich. Er ist zudem mit den wichtigsten Systemen kompatibel, einschließlich Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Home usw.3.

Mit diesem Jalousie-Antrieb können Benutzer nicht nur die Jalousien durch drahtlose Fernschalter und Sprachbefehle steuern, sie können auch Heimautomatisierungen konfigurieren, wie beispielsweise das automatische Herablassen der Jalousien, wenn das Sonnenlicht zu grell ist oder wenn der Benutzer abends ins Bett geht.

Zur Feier des Verkaufsstarts bietet Aqara nun einen Rabatt von 15% für den Roller Shade Driver E1 in seinem Amazon UK Store mit dem Gutscheincode RSDE1PR1. Das Angebot läuft noch bis zum 24. September 2021.

Des Weiteren wird der Roller Shade Driver E1 in den nächsten Wochen im Markenshop von Aqara auf Amazon.fr eingestellt und auch ein Verkauf in verschieden Ländern Europas und Asiens durch autorisierte Aqara-Händler wird für die kommenden Monate erwartet. Informieren Sie sich bei den regionalen Einzelhändlern über die Produktverfügbarkeit.

Weitere Einzelheiten zum Jalousie-Antrieb finden Sie auf unserer Website.

1 Basierend auf der Annahme, dass eine Jalousie einmal pro Tag 1,8m*1,8m auf- und zugezogen wird

2 Ein kompatibler Zigbee 3.0 Aqara Hub (einschließlich Hub M1S, Hub M2 und Camera Hub G2H) ist erforderlich.

3 Integration mit einigen Ökosystemen Dritter könnte zum Zeitpunkt des Verkaufsstarts noch nicht verfügbar sein.

