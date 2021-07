Aqara geht mit Amazon UK an den Start

Der Anbieter von Smart-Home-Produkten Aqara meldete, dass mit dem Aqara Amazon UK Store sein erster Amazon-Store in Europa an den Start gegangen ist. Ab dem 28. Juli 2021 wird ein umfassendes Produktangebot von Aqara bei Amazon UK nicht nur für Bewohner Großbritanniens, sondern auch in Dutzenden europäischen Ländern, die im Amazon-Netz vertreten sind, verfügbar sein.

Aqara vertreibt Smart-Home-Produkte in Europa seit 2020 über Dutzende von autorisierten Vertriebspartnern und ist aufgrund der hohen Produktqualität, erschwinglichen Preise und nahtlosen Integration in wichtige Ökosysteme wie Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant und andere inzwischen eine der beliebtesten Marken im europäischen Smart-Home-Sektor.

Der Start des ersten europäischen Amazon Store von Aqara ist ein weiterer Meilenstein für die schnell wachsende Marke. Er ermöglicht Millionen von europäischen Verbrauchern einen einfachen und bequemen Zugriff auf das Produktangebot von Aqara. Nach dem britischen Amazon-Store wird Aqara in den nächsten Monaten mit Amazon Frankreich und Amazon Deutschland voraussichtlich zwei weitere Markenshops eröffnen.

Das Produktsortiment von Aqara im britischen Amazon Store umfasst:

Aqara Hub M2 (£54,99*) - Ein sehr moderner und zukunftsfähiger Hub von Aqara für das intelligente Heim. Er verbindet alle Aqara-Geräte und ermöglicht eine nahtlose Einbindung der Sensoren und Geräte zur Heimautomation von Aqara.

Aqara Kamera-Hub G2H (£64,99) - Eine „HomeKit Secure Video“-Innenraumkamera für die Sicherheit daheim, mit der Funktion Zigbee-Hub für mehr Sicherheit im Haus und Smart-Home-Automatisierung;

Aqara Tür- und Fenstersensor (£17,99) - Erkennt in Echtzeit, ob ein Fenster oder eine Tür geöffnet ist und informiert per Push-Benachrichtigung und/oder Auslösen eines lokalen Alarms, wenn die Tür/das Fenster unerwartet geöffnet wird;

Aqara Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor (£19,99) - Überwacht Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck in Echtzeit und kann mit anderen Aqara-Geräten verbunden werden, um Heimautomationen und Heimszenarien zusammenzustellen;

Aqara Bewegungssensor (£21,99) - Erkennt Bewegungen eines menschlichen Körpers durch Passiv-Infrarot und kann mit anderen Aqara-Produkten zwecks Einstellung von Heimautomation und Heimszenarien wie etwa zum Einschalten/Abschalten von Lichtern bei Erkennung von Aktivität oder Inaktivität genutzt werden;

Aqara Wassersensor (£19,99) - Erkennt Überschwemmungen und informiert per Push-Benachrichtigung und/oder Auslösen eines lokalen Alarms, um das Heim zu schützen;

Aqara Vibrationssensor (£19,99) - Erkennt, wenn etwas vibriert, kippt bzw. fällt, alarmiert den Benutzer bei Erkennung einer unerwarteten Bewegung und kann zur Heimautomation und für Heimszenarien verwendet werden;

Aqara Funkschalter H1 (£26,99) - Funkfernschalter mit 7 konfigurierbaren Aktionen zur Steuerung von Smart-Home-Geräten oder Heimszenarien;

Aqara Funk-Minischalter (£17,99) - Ein vielseitiger und kompakter Schalter mit 3 konfigurierbaren Aktionen zur Steuerung von Smart-Home-Geräten oder Heimszenarien;

Aqara Würfel (£19,99) - Vielseitige Würfelfernsteuerung, die 6 Bewegungen (Schieben, Schütteln, Drehen, doppelt Klopfen, Kippen um 90 Grad und Kippen um 180 Grad) für die Smart-Home-Steuerung erkennt;

Aqara TVOC-Luftqualitätsmonitor** (£39,99) - Erkennt die Konzentration und den Gehalt der gesamten flüchtigen organischen Verbindungen (TVOC) in der Luft sowie Temperatur und Luftfeuchtigkeit und kann zur Heimautomation mit einem Aqara-Hub verbunden werden;

Aqara intelligenter Wandschalter H1 EU** (£39,99 bis £42,99) - Der erste für den europäischen Markt entwickelte Wandschalter von Aqara; er ist jeweils mit und ohne Neutralleiter erhältlich;

Anlässlich der Markteinführung bietet Aqara jetzt für einen begrenzten Zeitraum einen Rabatt von 10 % auf alle Einkäufe in seinem britischen Amazon Store mit dem Promo-Code: AmazonUKPR. Das Angebot gilt bis zum 30. Juli 2021.

* Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer.

** Aqara TVOC-Luftqualitätsmonitor und Wandschalter H1 EU werden in den nächsten Wochen bei Amazon in Großbritannien erhältlich sein.

