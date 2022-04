Aqara gibt Verfügbarkeit des Bewegungssensors P1 bekannt

Aqara, ein führender Anbieter von Smart-Home-Produkten, gab heute die Markteinführung seines neuen Bewegungssensors P1 bekannt. P1 ist ein aktualisiertes Modell des beliebten Aqara Bewegungssensors. Bei dem Sensor handelt es sich um einen PIR-Bewegungs- und Bewegungslichtsensor. Dieser erkennt sowohl Bewegungen als auch den Umgebungslichtstatus im Raum und kann für die Haussicherheit und -automatisierung verwendet werden. Das auf der vorherigen Sensorgeneration basierende Modell P1 verlängert die Batterielebensdauer dank energieeffizienterer Technologien und verbesserter Batteriekonstruktion auf eine Rekordlänge von bis zu 5 Jahren*. Der neue Sensor ist bereits in den USA, Kanada, Deutschland und Frankreich bei Amazon sowie bei ausgewählten Aqara-Händlern in Nordamerika, Europa, Asien und Ozeanien verfügbar**. Er wird voraussichtlich in den nächsten Wochen bei Amazon UK erhältlich sein.

Der Bewegungssensor P1 basiert auf dem Zigbee 3.0-Protokoll, das eine schnellere Reaktion, höhere Zuverlässigkeit und bessere Kompatibilität ermöglicht. Er bietet Benutzern darüber hinaus mehr Flexibilität, einschließlich konfigurierbarer Erkennungs-Timeouts und einstellbarer Empfindlichkeitsstufe. Der P1-Sensor ist im Gegensatz zum Vorgängermodell nicht mehr auf eine Zeitspanne von 60 Sekunden festgelegt, sondern ermöglicht es Anwendern, die Zeitspanne für die Erkennung in der Aqara Home-App zwischen 1 und 200 Sekunden einzustellen. Außerdem ist die Empfindlichkeitsstufe des Sensors auf eine hohe, mittlere oder niedrige Auslösedistanz einstellbar, um Fehlalarme zu reduzieren. In der Standardeinstellung (mittlere Empfindlichkeit) unterstützt der Sensor ein Sichtfeld (FoV) von 170° für bis zu 2 Meter und 150° für bis zu 7 Meter.

Der P1-Bewegungssensor ist mit den wichtigsten Smart-Home-Ökosystemen wie HomeKit, Alexa, IFTTT und anderen kompatibel. Außerdem unterstützt der Sensor über ein OTA-Update der Aqara-Hubs den neuen Matter-Konnektivitätsstandard für IoT-Geräte nach dessen Einführung. Der Sensor selbst unterstützt auch OTA-Updates, d. h. neue Funktionen und Fehlerbehebungen können jetzt nachträglich zum Produkt hinzugefügt werden.

Bewegungssensoren erfreuen sich zunehmender Beliebtheit bei Smart Home-Anwendern, da sie ein natürlicher Bestandteil der meisten Smart Home-Automatisierungsanwendungen sind. Die Kombination aus einem Aqara-Hub, einem Bewegungssensor P1 und Steuergeräten wie intelligenten Wandschaltern und Rollladenantrieben eignet sich für die Automatisierung zahlreicher Routineaufgaben wie z. B. das Einschalten des Lichts, das Öffnen des Sonnenschutzes oder die Steuerung des Fernsehers. Mit dem im P1 eingebauten Lichtsensor lässt sich die Beleuchtung zudem noch genauer steuern. So können Anwender beispielsweise festlegen, dass die Flurbeleuchtung nur dann eingeschaltet wird, wenn es dunkel ist und eine Bewegung erkannt wird, wodurch der Energieverbrauch gesenkt und die Lebensdauer der Beleuchtung verlängert wird.

Anlässlich der Markteinführung gewährt Aqara in seinen Amazon Brand Stores jetzt 10 % Rabatt auf den neuen Bewegungssensor P1. Kunden aus Nordamerika können dieses Angebot mit dem Promo-Code MOTIONUS in den USA und Kanada nutzen. Kunden aus Europa erhalten den Rabatt mit dem Promo-Code EUMOTIONPI in Deutschland und Frankreich. Beide Codes sind bis zum 29. April 2022 gültig.

Weitere Informationen über den Bewegungssensor P1 finden Sie auf unserer Website.

* Gemäß Labortests unter der Annahme, dass die LED-Auslöseanzeige deaktiviert ist und die Erkennungszeit nicht weniger als 30 Sekunden beträgt.

** Die Produktverfügbarkeit kann je nach Einzelhandelskanal variieren und wird möglicherweise laufend aktualisiert. Wir empfehlen, sich bei den regionalen Einzelhändlern nach der aktuellen Verfügbarkeit zu erkundigen.

