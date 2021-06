Aqara präsentiert den ersten intelligenten Wandschalter für den europäischen Markt

Im High-Speed-Click-Modus wird nur ein einmaliges Drücken erkannt.

Über Aqara

2016 gegründet, ist Aqara ein führender Smart-Home-Anbieter mit Niederlassungen in New York und Shenzhen. Wir verfügen über ein umfassendes Angebot an Produkten und Lösungen für das Smart Home mit schönem Design, die erschwinglich und einfach zu bedienen sind. Unsere Produkte reichen von einer Vielzahl von Sensoren bis hin zu Schaltern, Vorhang-Steuerungen und Türschlössern. Wir haben weltweit mehr als 400 Aqara Home Stores eröffnet, um mehr personalisierte Lösungen für das Smart Home anzubieten.

Wir bauen unsere weltweite Position in den USA, der EU, Russland, Südostasien, Korea und China weiter aus. Mit unseren Online-Geräten, die in 192 Ländern und Territorien erhältlich sind, haben wir bereits mehr als 2 Millionen Kunden bedient. Unser Ziel ist es, jeden Haushalt auf der ganzen Welt mit Smart-Home-Technologie auszustatten.

