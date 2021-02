Arbeitgeber und Industrie kritisieren Pläne für Lieferkettengesetz

Berlin (Reuters) - Arbeitgeber und Industrie lehnen das geplante Lieferkettengesetz der Bundesregierung ab und kritisieren es als nationalen Alleingang.

Es sei überflüssig, sagte Arbeitgeber-Präsident Rainer Dulger am Freitag. "Wir brauchen ein Belastungsmoratorium und keine weiteren Steine, die der Wirtschaft in den Weg gelegt werden und so einen Aufschwung erschweren." Der Chemieverband VCI kritisierte, das Vorhaben gehe in die falsche Richtung. Der deutsche Alleingang führe zu einem Flickenteppich. Eine europäische Lösung müsse Vorrang haben. Besser wäre es gewesen, Brancheninitiativen für mehr Nachhaltigkeit einzubeziehen.

Deutsche Unternehmen sollen ab 2023 verpflichtet werden, gegen Menschenrechtsverletzungen und Umweltsünden bei ihren ausländischen Zulieferern vorzugehen. Bis Mitte März soll ein Gesetzentwurf ins Kabinett kommen. Betroffen werden zunächst nur große Konzerne sein.

Arbeitgeber-Präsident Dulger ergänzte, es sei davon auszugehen, dass die Pflichten an kleine und mittelständische Zulieferer weitergereicht würden. Dadurch entstünden neue bürokratische Lasten. Der Wirtschaftsrat der CDU forderte die Unionsfraktion im Bundestag auf, das Vorhaben zu stoppen. Industrie-Präsident Siegfried Russwurm forderte gleiche Wettbewerbsbedingungen in Europa. "Die Umsetzung stellt viele Unternehmen vor große Herausforderungen."