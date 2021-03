Arbeitgeber: Viele Unternehmen folgen Aufruf zu Corona-Testungen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Aufruf von Wirtschaftsverbänden zu einer Ausweitung der Corona-Tests in Firmen trifft nach Einschätzung der Arbeitgeber auf große Resonanz. Dem Appell seien Unternehmen von mehr als der Hälfte aller Beschäftigen bereits in den ersten Tagen gefolgt, sagte der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes BDA, Steffen Kampeter, am Donnerstag. Täglich kämen weitere hinzu. "Dabei stoßen sie auch auf Herausforderungen wie die Integration von Tests in die betrieblichen Abläufe oder auf Hindernisse, beispielsweise bei der Beschaffung von Selbsttests aufgrund schleppender Zulassungen."

Zugleich sprach sich Kampeter gegen eine Testpflicht aus. Auch habe man wegen der Herausforderungen bei Beschaffung und Durchführung der Tests bewusst keine Zielvorgaben gemacht. Die Spitzenverbände BDA, BDI, DIHK und ZDH haben nach eigenen Angaben seit Donnerstag eine Webseite in Betrieb, auf der Fragen und Antworten zu Tests in Unternehmen beantwortet werden.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte Bürger und Unternehmen am Donnerstag erneut aufgerufen, verstärkt auf das Coronavirus zu testen. Die Wirtschaft hat sich selbst verpflichtet, mehr zu testen. Bei einer zu geringen Beteiligung will die Bundesregierung im April Regeln dafür erlassen./sey/DP/mis