Arbeitsagenturen erwarten Erholung

Berlin (Reuters) - Die Arbeitsagenturen in Deutschland rechnen trotz Corona-Krise in den nächsten Monaten mit einem Aufbau von Beschäftigung und einem Rückgang der Arbeitslosigkeit.

"Am Arbeitsmarkt stehen die Zeichen auf Erholung", sagte Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Montag. In der monatlichen Umfrage unter den örtlichen Ablegern der Bundesagentur für Arbeit (BA) hätten sich positive Signale bei der Beschäftigungsentwicklung und bei der Arbeitslosigkeit gezeigt. Die Verlängerung des Teillockdowns mindestens bis Mitte April sei aber erst nach der Umfrage beschlossen worden. "Die Risiken der Pandemie bleiben immens", erklärte Weber.

Das vom IAB auf der Grundlage der Umfrage erstellte Arbeitsmarktbarometer legte zum zweiten Mal in Folge zu auf 101,7 Punkte. Zuletzt habe es vor der Corona-Krise im Februar 2020 so günstig gestanden. Die BA legt am Mittwoch die Arbeitsmarktzahlen für März vor. Im Februar hatte die Behörde gut 2,9 Millionen Arbeitslose verzeichnet. Im März ist ein leichter Rückgang mit dem Beginn der Frühjahrsbelebung etwa in den Außenberufen üblich. Vor allem Kurzarbeit stabilisiert den Arbeitsmarkt. BA-Chef Detlef Scheele ging zuletzt von etwa 2,6 Millionen Kurzarbeitenden im Januar aus.