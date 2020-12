Arbeitslosenquote in Großbritannien nahe Fünf-Prozent-Marke - Entlassungswelle rollt

London (Reuters) - Als Folge einer Entlassungswelle in der Corona-Krise kratzt die Arbeitslosenquote in Großbritannien an der Fünf-Prozent-Marke.

In den drei Monaten von August bis Oktober stieg die Zahl der Entlassungen auf einen neuen Höchstwert von 370.000, wie das nationale Statistikamt ONS am Dienstag mitteilte. Die Arbeitslosenquote legte um einen Tick auf 4,9 Prozent zu. Ökonomen hatten mit einem etwas höheren Wert von 5,1 Prozent gerechnet. Großbritannien leidet wirtschaftlich besonders stark unter der Corona-Pandemie. Die Zentralbank in London, die am Donnerstag erneut über ihren Zinskurs entscheidet, hatte im Kampf gegen die Krise im November nachgelegt und das Volumen ihrer Wertpapierkäufe um 150 Milliarden auf insgesamt 895 Milliarden Pfund angehoben.