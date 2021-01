Arbeitslosenquote in Großbritannien so hoch wie seit 2016 nicht mehr

London (Reuters) - Inmitten der zweiten Corona-Welle ist die Arbeitslosigkeit in Großbritannien auf den höchsten Stand seit fast fünf Jahren gestiegen.

In den drei Monaten von September bis November kletterte die Quote auf 5,0 Prozent, wie das Nationale Statistikamt ONS am Dienstag mitteilte. Das ist der höchste Stand seit Mitte 2016. Notenbankchef Andrew Bailey hatte jüngst betont, er halte das Niveau der Arbeitslosigkeit im Vereinigten Königreich eigentlich für noch höher. Denn in der Quote seien jene Briten nicht erfasst, die ihre Arbeitsplatzsuche in Zeiten der Pandemie ausgesetzt hätten.

Die Arbeitslosigkeit in Großbritannien ist in der Corona-Krise überdies durch ein staatliches Hilfsprogramm stabilisiert worden. Es hat bis Mitte Dezember bereits 46,4 Milliarden Pfund verschlungen und soll Ende April auslaufen. Es wurden jedoch bereits Rufe laut, das Programm zu verlängern. Großbritannien leidet wirtschaftlich besonders stark unter der Corona-Pandemie. Anfang des Jahres wurde ein verschärfter Lockdown verhängt, der die Lage am Arbeitsmarkt und in der Gesamtwirtschaft wohl eintrüben dürfte.