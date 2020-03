Arbeitslosenzahl sinkt ohne Virus-Effekt auf 2,335 Millionen

Berlin (Reuters) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im März ohne Berücksichtigung der Virus-Krise nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) auf 2,335 Millionen gesunken.

Das seien 60.000 weniger als im Februar, aber 34.000 mehr als vor einem Jahr, teilte die Behörde am Dienstag in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote sei leicht gesunken auf 5,1 Prozent. Die Arbeitsmarktdaten wurden aber am Stichtag 12. März erfasst und damit vor den weitgehenden Einschränkungen des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens als Folge der Coronavirus-Krise. Der Einbruch der Wirtschaftsleistung schlage sich daher in diesen Arbeitsmarktzahlen noch nicht nieder.

Zur aktuellen Lage wollen sich am Nachmittag Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und BA-Chef Detlef Scheele in Berlin äußern. Im März ist ein Rückgang der Arbeitslosenzahl üblich, weil in den Außenberufen mit der einsetzenden Frühjahrsbelebung in der Regel die Beschäftigung steigt. Der Rückgang fiel dieses Jahr etwas schwächer aus als in den Vorjahren.