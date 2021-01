Arbeitslosigkeit im Euro-Raum überraschend gesunken

Brüssel/Berlin (Reuters) - Die Arbeitslosigkeit in der Euro-Zone ist trotz Lockdown in vielen Länder überraschend gesunken.

In November fiel die saisonbereinigte Quote im gesamten Währungsraum und lag bei 8,3 Prozent, wie die europäische Statistikbehörde Eurostat am Freitag mitteilte. Im Oktober betrug der Wert noch 8,4 Prozent und im August 8,6 Prozent.

In der Euro-Zone waren 13,61 Millionen Menschen als arbeitslos registriert - dies waren 172.000 weniger als im Oktober, aber 1,42 Millionen mehr als vor Jahresfrist. Vergleichsweise geringe Werte bei der Arbeitslosenquote November gab es in den Niederlanden (4,0 Prozent) und in Deutschland (4,5 Prozent). Die höchsten Werte verzeichneten Spanien (16,4 Prozent) und Griechenland (16,1 Prozent im September).