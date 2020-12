Arbeitslosigkeit in Euro-Zone sinkt - Corona-Welle dürfte Anstieg bringen

Brüssel/Berlin (Reuters) - Die Arbeitslosigkeit in der Euro-Zone ist vor dem erneuten Lockdown in vielen Ländern gesunken.

Im Oktober hatten 13,825 Millionen Frauen und Männer keinen Job - 86.000 weniger als im Vormonat, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es allerdings einen deutlichen Anstieg um 1,692 Millionen.

Wegen der zweiten Corona-Welle rechnen Experten im laufenden vierten Quartal mit einem erneuten Konjunktureinbruch in der Euro-Zone, der auch am Arbeitsmarkt sichtbare Spuren hinterlassen dürfte. Die Wirtschaftsleistung dürfte um 7,3 Prozent zum Vorjahresquartal einbrechen, erwartet die Industriestaaten-Organisation OECD. Sie geht davon aus, dass die Arbeitslosenquote in der Währungsunion im kommenden Jahr auf 9,5 Prozent steigen wird. Aktuell liegt sie noch bei 8,4 Prozent.