Arbeitslosigkeit in Österreich geht im Juli zurück

Wien (Reuters) - In Österreich ist die in der Corona-Krise kräftig gestiegene Arbeitslosigkeit im Juli weiter zurückgegangen.

Nach Angaben des Arbeitsmarktservice (AMS) waren Ende des Monats 432.539 Personen arbeitslos gemeldet oder in Schulung, was gegenüber Juni ein Rückgang von 7,4 Prozent sei. Im Vorjahresvergleich zeige sich jedoch ein Anstieg bei den Jobsuchenden um gut ein Drittel, wie die Behörde am Montag mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag mit 9,2 Prozent um 2,7 Prozentpunkte höher als im Juli 2019.

"Wir befinden uns bedingt durch die Corona-Pandemie in einem Ausnahmejahr. Rund 107.300 Arbeitssuchende mehr als im Vorjahr zeigen, dass wir die Auswirkungen dieser Weltwirtschaftskrise auf den Arbeitsmarkt noch längere Zeit spüren werden", sagte Arbeitsministerin Christine Aschbacher. Die Maßnahmen der Regierung würden aber Wirkung zeigen, sagte sie. Nicht nur die Arbeitslosigkeit sei gegenüber dem Vormonat zurückgegangen, auch die Inanspruchnahme der Kurzarbeit sei rückläufig. Im Juli habe es rund 476.000 Kurzarbeitende gegeben, 274.000 weniger als im Juni.

In Österreich hatte die Corona-Krise im April zu einem historischen Höchststand bei den Arbeitslosenzahlen geführt. Das Land hatte Mitte März zur Viruseindämmung einen Lockdown verhängt, der ab Mitte April schrittweise wieder gelockert wurde. Infolge dessen ist Österreich im zweiten Quartal in eine tiefe Rezession gerutscht mit erstmals mehr als einer halben Million Arbeitslosen.