Arbeitslosigkeit steigt auch im Juli

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Juli im Vergleich zum Vormonat noch einmal um 57 000 auf 2,910 Millionen Menschen gestiegen. Die Arbeitslosenquote kletterte um 0,1 Prozentpunkte auf 6,3 Prozent, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Nürnberg mit. Im Vergleich zum Juli 2019 stieg die Arbeitslosigkeit um 635 000 Personen./jkr