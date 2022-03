Arbeitsminister will am Mittwoch über Lage von Geflüchteten beraten

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will am kommenden Mittwoch mit Vertretern von Arbeitgebern, Gewerkschaften und Ländern über die Integration von Geflüchteten beraten. Das bestätigte das Bundesarbeitsministerium am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte das Nachrichtenportal "The Pioneer" berichtet.

"Angesichts der aktuellen politischen Ereignisse und der großen Zahl schutzsuchender Menschen aus der Ukraine, halte ich es für notwendig, bereits frühzeitig Fragen der gesellschaftlichen Integration und der Arbeitsmarktintegration in den Blick zu nehmen", heißt es in einem von Heil unterzeichneten Einladungsschreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Demnach sollen unter anderem der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbunds Reiner Hoffmann, Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags Peter Adrian und der Chef der Bundesagentur für Arbeit Detlef Scheele an dem Gespräch teilnehmen. Die Beratungen sind den Angaben zufolge für den Nachmittag angesetzt. Es werde noch geprüft, ob sie ausschließlich in Präsenz im Arbeitsministerium oder in hybrider Form stattfinden könnten, heißt es dort./svv/DP/eas