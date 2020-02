ArcelorMittal schlägt die Erwartungen und steigert die Dividende

Der Stahlkonzern ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687) gab am Donnerstag eine Dividende in Höhe von 0,30 US-Dollar (ca. 0,27 Euro) je Aktie bekannt. Die Hauptversammlung findet am 5. Mai 2020 statt. Auf Basis des aktuellen Börsenkurses von 15,87 Euro liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 1,70 Prozent. Im Vorjahr wurden 0,20 US-Dollar bezahlt. Damit wird die Dividende um 50 Prozent erhöht.

Der Umsatz des weltgrößten Stahlkonzerns fiel im letzten Jahr um knapp 7 Prozent auf 70,62 Mrd. US-Dollar, wie am Donnerstag weiter berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust von 2,45 Mrd. US-Dollar nach einem Gewinn von 5,15 Mrd. US-Dollar im Vorjahr in den Büchern. Der Betriebsgewinn (EBITDA) sank von 10,27 Mrd. US-Dollar auf nun 5,2 Mrd. US-Dollar.

Im vierten Quartal lag der Betriebsgewinn (EBITDA) bei 925 Mio. US-Dollar nach 1,95 Mrd. Mrd. US-Dollar im Vorjahr. Der Umsatz betrug im vierten Quartal 15,51 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 18,33 Mrd. US-Dollar). Die Zahlen lagen über den Erwartungen der Analysten.

Redaktion MyDividends.de