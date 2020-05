Archer Daniels Midland zahlt seit 88 Jahren eine Dividende

Der amerikanische Getreidekonzern Archer Daniels Midland Company (ISIN: US0394831020, NYSE: ADM) wird eine unveränderte Quartalsdividende von 36 US-Cents je Aktie ausschütten, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Die Ausschüttung erfolgt am 10. Juni 2020 (Record day: 20. Mai 2020). Es ist insgesamt die 354. Quartalsdividende in ununterbrochener Folge, die das Unternehmen ausschüttet. Seit 88 Jahren werden Dividenden ausgeschüttet.

Auf das Jahr hochgerechnet zahlt der Konzern mit Sitz in Decatur, Illinois, 1,44 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 34,40 US-Dollar (Stand: 6. Mai 2020) einer Dividendenrendite von 4,19 Prozent.

ADM erwirtschaftete im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020 einen Umsatz von 14,97 Mrd. US-Dollar nach 15,30 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor, wie am 29. April mitgeteilt wurde. Die Ursprünge von Archer Daniels Midland gehen auf das Jahr 1902 zurück. Heute beschäftigt der Konzern rund 40.000 Mitarbeiter. Getreide und Ölsaaten werden verarbeitet und in Lebensmitteln, Getränken oder Industrieprodukten eingesetzt. ADM ist auch ein Hersteller von Biodiesel in Deutschland und in Europa.

Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 25,78 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 19,1 Mrd. US-Dollar (Stand: 6. Mai 2020).

Redaktion MyDividends.de