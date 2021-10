Arctic Blue Beverages präsentiert neues Tonic Water mit dem Geschmack der finnischen Natur - „eine gute Basis für alle Getränke“

Der preisgekrönte finnische Getränkehersteller von Gin aus handwerklicher Produktion bringt ein neues Tonic Water auf den Markt, das Aromen aus Nadelwäldern mit dem saubersten Wasser der Welt verbindet

Arctic Blue Tonic wird von Hand in kleinen Mengen aus sauberstem finnischen Grundwasser im finnischen Lappeenranta gefertigt.

„Da die meisten Tonics auf dem Markt ziemlich süß sind, wollten wir ein zucker- und kalorienarmes, aber dennoch schmackhaftes Tonic entwickeln, das eine gute Grundlage für alle Arten von Getränken ist. Uns ging es von Anfang an darum, das beste Tonic Water der Welt zu entwickeln, das mit dem besten Gin der Welt harmoniert“, sagte Kimmo Wager, Marketingleiter von Arctic Blue Beverages.

Während Tonic Water mit sage und schreibe 7 bis 9 Gramm pro 100 Milliliter normalerweise genauso viel Zucker wie Softdrinks enthält, beträgt der Zuckergehalt von Arctic Blue Tonic nur vier Gramm. Arctic Blue Tonic wird überdies das erste alkoholfreie Produkt von Arctic Blue Beverages sein, das in Lebensmittelgeschäften verkauft wird. Arctic Blue Tonic wird in diesem Herbst in finnischen Geschäften und im Laufe des Jahres 2022 auch in anderen europäischen Ländern verkauft werden.

„Des Weiteren erwägen wir, Tonic Water mit anderen Geschmacksrichtungen und in verschiedenen Flaschengrößen anzubieten. Neben unseren destillierten Produkten werden wir im nächsten Jahr auch Produkte mit niedrigem Alkoholgehalt basierend auf dem besten Gin der Welt einführen“, berichtete Wager.

Arctic Blue Gin & Tonic erinnert an finnische Nadelwälder

Tonic, ein bitteres und kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk, wird mit vielen Getränken gemischt. Es harmoniert besonders gut mit Getränken auf Gin-Basis. Arctic Blue Tonic bildet die perfekte Ergänzung zu Arctic Blue Gin, der als bester Gin der Welt ausgezeichnet wurde.

„Arctic Blue Gin & Tonic ist eine einzigartige Kombination aus finnischer Destillierexpertise und dem saubersten Wasser der Welt. Das Getränk besitzt die Düfte von frischen Blaubeerwäldern und Nadelbäumen und eröffnet eine Welt der Aromen, die Sie auf eine Reise durch einen finnischen Nadelwald mitnimmt“, beschrieb Miika Mehtiö, Markenbotschafter für Arctic Blue Beverages und Weltmeister im Showbarkeeping 2019.

Arctic Blue Gin & Tonic:

1 Teil Arctic Blue Gin

1 Teil Arctic Blue Tonic

Mit Strauchheidelbeeren garnieren

Anstelle von Zitrusfrüchten sollten Heidelbeeren - die wilden arktischen Blaubeeren - zum Garnieren verwendet werden, um zu verhindern, dass die sauren Früchte die feinen Aromen des finnischen Waldes überdecken.

