ARD baut Nachrichtenangebot aus - Sender Tagesschau24 im Zentrum

BERLIN (dpa-AFX) - Die ARD baut ihr Nachrichtenangebot aus und setzt auf mehr Live-Berichterstattung. Das Profil des Nachrichtenkanals Tagesschau24 wird im fortlaufenden TV und im Digitalen geschärft, wie die ARD-Vorsitzende Patricia Schlesinger am Donnerstag in der Sitzung des Rundfunkrats Berlin-Brandenburg (RBB) in Berlin mitteilte. Darauf hätten sich die Intendantinnen und Intendanten diese Woche verständigt.

Schlesinger, die auch RBB-Intendantin ist, sagte: "Wir wollen damit mehr Live-Berichterstattung und eine schnellere Orientierung schaffen." Tagesschau24 soll vor allem in Breaking-News-Lagen die erste Adresse für die kontinuierliche Versorgung mit aktueller Information sein. Mit dem Ausbau sollen auch mehr Zielgruppen erreicht werden, die im Netz unterwegs sind und Medieninhalte mobil nutzen./rin/DP/nas