ARD-Serie 'Legal Affairs' über bekannten Medienanwalt

BERLIN (dpa-AFX) - Stoffe über Anwälte, Kanzleien und Gerichte sind in Serien ein Dauerbrenner. Herzogin Meghan spielte früher bei "Suits" mit. "Ally McBeal" machte Calista Flockhart weltweit bekannt. TV-Anwalt Bob Odenkirk aus "Breaking Bad" bekam mit "Better Call Saul" einen Spin-off. Auch im deutschen TV haben Anwaltsserien ihren Platz. Die ARD bringt nun eine weitere achtteilige fiktionale Serie auf den Markt. Das Besondere: "Legal Affairs" hat ein reales Vorbild: den Medienanwalt Christian Schertz aus Berlin. In deutschen Redaktionen kennt ihn wegen seiner Schreiben quasi jeder.

Der Satiriker Jan Böhmermann hatte vor Jahren schon einmal eine Satirefigur nach Schertz erschaffen. Die Serie startet in der Mediathek am 17. Dezember und wird dann ab 19. Dezember im Ersten gezeigt. Die erste Folge ist direkt nach dem quotenstarken "Tatort" um 21.45 Uhr platziert.

Schauspielerin Lavinia Wilson (41) spielt die Hauptfigur in der Serie, die Medienanwältin Leo Roth. Wilson ("The Billion Dollar Code") hat den 55-jährigen Schertz für ihre Rolle bei seiner Arbeit begleitet und sich zum Beispiel den Spruch "Einfach machen" von ihm angeeignet, wie sie im dpa-Interview erzählt.

Jede Folge erzählt von einem typischen Fall, den Medienanwälte haben können: wenn ein Promi bangt, dass pikante Details aus seinem Privatleben an die Öffentlichkeit geraten können. Aber auch ganz "normale" Leute sind im Fokus, über die Falschinformationen kursieren. Das ist ganz interessant, weil die Bandbreite der Arbeit von Medienanwälten deutlich wird. Einige Promis machen bei der Serie in kleinen Rollen mit.

Man hätte erwarten können, dass die Boulevardmedien besonders schlecht wegkommen in der Serie, aber ganz so plump ist es nicht gemacht. Die Hauptrolle Roth wird als gebrochene Figur gezeigt. Zum Beispiel geht sie heimlich in die Wohnung ihres Ex - vermutlich aus Rachegefühlen. Dort öffnet sie das Türchen eines Wellensittich-Käfigs und macht ein Fenster auf. Die Vögel sind weg. Und nach einem ihrer Mitarbeiter wirft sie im Büro auch schon mal mit Mandarinen. Einer Frau, die ein Verhältnis mit einem Prominenten hat, droht sie - mit fatalen Folgen. Und wer wissen will, wer Christian Schertz aussieht: Er kommt einmal in der Serie vor und spielt sich selbst./rin/DP/eas