Argentinien bekennt sich zum Wirtschaftsbündnis Mercosur

BUENOS AIRES (dpa-AFX) - Trotz der jüngsten Meinungsverschiedenheiten im Mercosur hat sich Argentinien zu dem südamerikanischen Wirtschaftsbündnis bekannt. "Niemand will austreten", sagte der argentinische Außenminister Felipe Solá am Samstag. "Der Mercosur hat seine Probleme, aber wir lassen die Differenzen hinter uns. Wir leben in einer Welt, die immer stärker von Regionen geprägt ist. Deshalb ist es fundamental, den Mercosur zu stärken."

In dem Wirtschaftsbündnis gab es zuletzt Streit über die künftige Ausrichtung. Argentinien setzt unter der neuen linken Regierung eher auf den Schutz seiner Märkte, während Brasilien, Uruguay und Paraguay für eine liberalere Handelspolitik stehen. Zuletzt zog sich die Regierung in Buenos Aires beispielsweise aus den laufenden Verhandlungen des Mercosur über Freihandelsabkommen mit Kanada, Südkorea und Singapur zurück.

Differenzen gibt es auch bei dem schon ausgehandelten Freihandelsabkommen zwischen dem Mercosur und der EU. Uruguay, Paraguay und Brasilien wollen den Vertrag zügig ratifizieren, Argentinien tritt auf die Bremse. Aber auch in der Europäischen Union ist das Abkommen umstritten. Die Bundesregierung hatte zuletzt angekündigt, während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft der Umsetzung des Freihandelsvertrags neuen Schwung verleihen zu wollen./dde/DP/men