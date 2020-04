Argentinien fordert von Gläubigern weitreichenden Verzicht

Buenos Aires (Reuters) - Argentinien fordert von seinen ausländischen Gläubigern weitreichende Zugeständnisse.

Finanzminister Martin Guzman gab am Donnerstag Details des geplanten Schulden-Umstrukturierungsplans bekannt, die den Gläubigern am Freitag offiziell präsentiert werden sollen. Demnach sollen die Zinszahlungen in den Jahren 2020 bis 2022 komplett ausgesetzt werden. Insgesamt soll der Zinssatz auf die Schulden auf 2,33 Prozent reduziert werden. Dadurch würde Argentinien knapp 40 Milliarden Dollar einsparen, was 62 Prozent der bisherigen Summe entspricht, die das Land eigentlich an Zinsen zahlen müsste. Zudem soll es einen Schuldenschnitt im Volumen von 3,6 Milliarden Dollar geben. Das entspricht 5,4 Prozent der Gesamtsumme.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat die Schuldenlast Argentiniens jüngst als untragbar bezeichnet und erklärt, es müsse einen "bedeutenden Beitrag der privaten Gläubiger" geben.

Argentinien war 2001 pleitegegangen. 2015 schaffte es die Regierung in Buenos Aires, sich wieder am Markt zu finanzieren. Bis heute hat sich das einst reichste Land Südamerikas nicht komplett von den Folgen der Krise erholt.