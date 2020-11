Argentinischer Fußball-Star Maradona stirbt an Herzinfarkt

Buenos Aires/Sao Paulo (Reuters) - Der frühere argentinische Fußballstar Diego Maradona ist tot.

Maradona sei an einem Herzinfarkt gestorben, gab sein Anwalt am Mittwoch bekannt. Maradona wurde 60 Jahre alt. Er hatte in jüngster Zeit mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen und musste sich vor einigen Wochen einer Notoperation unterziehen. In einer ersten Reaktion erklärte der ehemalige brasilianische Fußballstar Pele, es sei traurig, auf diese Weise Freunde zu verlieren. "Wir werden uns mit Sicherheit eines Tages im Himmel einen Ball zuspielen." Maradona gilt als einer der besten Fußballspieler aller Zeiten. Er führte Argentinien 1986 zur Weltmeisterschaft im Endspiel gegen Deutschland.