AriBio Co., Ltd, ein in der klinischen Phase tätiges biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Südkorea, gab heute, am 21.Januar 2021, den Abschluss des letzten Patientenbesuchs in einer Phase-2-Studie zu AR1001 bekannt. AR1001 ist das erste oral verabreichte Prüfpräparat zur Behandlung einer leichten bis mittelschweren Alzheimer-Erkrankung. Insgesamt wurden 210 Patienten in die Studie aufgenommen, und 171 (81,4 %) Probanden schlossen die 6-monatige Einnahme im Rahmen der Studie ab.

„Wir freuen uns, das Erreichen dieses wichtigen Meilensteins bekannt geben zu können, und AriBio freut sich darauf, die Topline-Ergebnisse bis zum Ende des ersten Quartals 2021 zu veröffentlichen. Trotz der Herausforderungen, die die COVID-19-Pandemie mit sich brachte, konnten wir die Verabreichung und Nachuntersuchungen im Rahmen dieser Studie abschließen. Wir sind unseren Studienteilnehmern, ihren Familienangehörigen und den medizinischen Fachkräften sehr dankbar dafür, dass sie unermüdlich daran gearbeitet haben, die grundlegenden Auswertungen der Studie abzuschließen“, sagte James Rock, Senior Vice President für Clinical Operations.

AriBio bot eine optionale 6-monatige Verlängerungsphase der Studie an, in der die Patienten entweder mit dem Aktivmedikament weiterbehandelt oder nach dem Zufallsprinzip auf die niedrigere oder höhere Dosis des Aktivmedikaments umgestellt werden konnten. „Bemerkenswert ist, dass sich über 80 % der Patienten für die Teilnahme an der Verlängerungsstudie entschieden haben, was auf ein hervorragendes Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil von AR1001 sowie auf die insgesamt positive Reaktion der Patienten auf das Medikament hindeutet. Wir fühlen uns ermutigt, die Topline-Ergebnisse schnell zu erarbeiten und mit einem globalen Phase-3-Programm fortzufahren“, sagte Dr. Matthew Choung, Chief Executive Officer.

AriBio ist das erste Unternehmen aus Südkorea, das eine Phase-2-Studie zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit in den Vereinigten Staaten erfolgreich abgeschlossen hat. Das Unternehmen beabsichtigt, im Jahr 2021 eine weitere Phase-2-Studie zur Lewy-Body-Demenz und im Jahr 2022 ein Phase-3-Programm zur Alzheimer-Krankheit zu initiieren.

Über AR1001

AR1001 ist ein erstklassiges orales Medikament mit neuartigen polypharmakologischen Mechanismen für die Behandlung von Alzheimer. Präklinische Studien haben die neuroprotektiven Wirkungen von AR1001 über die Hemmung der Apoptose von Nervenzellen und die Wiederherstellung der synaptischen Plastizität bestätigt. AR1001 hat außerdem eine bemerkenswerte Wirkung gegen Amyloid-Plaques und Tau-Proteine mittels Autophagie-Aktivierung gezeigt.

Über AR1001-ADP2-US01

AR1001-ADP2-US01 (NCT03625622) ist eine doppelblinde, randomisierte und plazebokontrollierte Studie zur Evaluierung der Wirksamkeit und Sicherheit einer 26-wöchigen Behandlung mit AR1001 von Patienten mit leichtem bis mittelschwerem Alzheimer. Die Studie zielt darauf ab, die Sicherheit und Wirksamkeit von AR1001 bei der Verlangsamung des Fortschreitens von Alzheimer durch verschiedene kognitive und funktionelle Beurteilungen zu bewerten. Die Einzelheiten der klinischen Studie finden Sie unter ClinicalTrials.gov.

Über AriBio Co., Ltd.

AriBio Co., Ltd. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Südkorea, das sich auf die Entwicklung neuer Medikamente für neurodegenerative und infektiöse Krankheiten spezialisiert hat. AR2001 ist der führende Wirkstoffkandidat zur Behandlung von Sepsis und COVID-19 und soll 2021 in eine Phase-1-Studie in den USA eingebracht werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210121005825/de/

Fred Kim

734-516-8732

fredkim@aribiousa.com