AriBio gibt Abschluss der Aufnahme für die Phase-2-Alzheimer-Studie mit AR1001 bekannt

Topline-Ergebnisse Anfang 2021 erwartet

AriBio, ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Südkorea, das sich in der klinischen Phase befindet, gab heute, am 17. Juni 2020, den Abschluss der Aufnahme für eine Phase-2-Studie mit AR1001 bekannt, einem erstklassigen oral verabreichten Prüfpräparat für leichten bis mittelschweren Alzheimer. Insgesamt sind 210 Patienten in die Studie aufgenommen worden, und das Unternehmen rechnet damit, die wichtigsten Ergebnisse bis Anfang 2021 bekannt geben zu können.

„Der Abschluss der Aufnahme ist ein bedeutender Meilenstein für AriBio, und das Unternehmen ist äußerst dankbar für die gemeinsamen Anstrengungen unserer Forscher, Partner und der Patientengemeinschaft. Die Entwicklung sicherer, wirksamer und sinnvoller Therapien für diese verheerende Krankheit hat bei AriBio oberste Priorität, und wir freuen uns darauf, diese Daten in Zukunft zu präsentieren“, sagte James Rock, Senior Vice President of Clinical Operations.

„Patienten, die an der Studie teilnehmen, zeigen trotz der COVID-19-Pandemie extrem niedrige Abbruchraten, und das Sicherheitsprofil des Medikaments ist ermutigend“, sagte Matthew Choung, Vorsitzender und CEO.

AriBio ist das erste Unternehmen aus Südkorea, das eine Phase-2-Studie für Alzheimer komplett in den USA durchführt. Das Unternehmen beabsichtigt, 2021 eine weitere Phase-2-Studie für gemischte Demenz einzuleiten.

Über AR1001

AR1001 ist eine erstklassige orale Therapie mit neuartigen polypharmakologischen Mechanismen für die Behandlung von Alzheimer. Präklinische Studien haben die neuroprotektiven Wirkungen von AR1001 über die Hemmung der Apoptose von Nervenzellen und die Wiederherstellung der synaptischen Plastizität bestätigt. AR1001 hat auch positive Wirkungen gegen Amyloid-Plaques und Tau-Proteine gezeigt.

Über AR1001-ADP2-US01

AR1001-ADP2-US01 (NCT03625622) ist eine doppelblinde, randomisierte und plazebokontrollierte Studie zur Evaluierung der Wirksamkeit und Sicherheit einer 26-wöchigen Behandlung mit AR1001 von Patienten mit leichtem bis mittelschwerem Alzheimer. Die Studie zielt darauf ab, die Sicherheit und Wirksamkeit von AR1001 bei der Verlangsamung des Fortschreitens von Alzheimer durch verschiedene kognitive und funktionelle Beurteilungen zu bewerten. Der letzte Patientenbesuch wird voraussichtlich Ende 2020 stattfinden. Die Einzelheiten der klinischen Studie finden Sie unter ClinicalTrials.gov.

Über AriBio Co., Ltd.

AriBio Co., Ltd. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Südkorea, dessen Schwerpunkt auf neurodegenerativen und Infektionskrankheiten liegt. AR1003 ist der führende Kandidat für Sepsis und COVID-19, der darauf vorbereitet wird, Anfang 2021 in den USA in eine Phase-1-Studie einzutreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200617005850/de/

Fred Kim

734-516-8732

fredkim@aribiousa.com