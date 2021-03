ARKK-Cathie dürfte ordentlich ins Schwitzen kommen

ARK ETF Trust - Innovation ETF Registered Shares o.N. - WKN: A14Y8H - ISIN: US00214Q1040 - Kurs: 124,320 $ (NYSE)

Kein Finanzmagazin, das Cathie nicht vorstellte. Es gab milliardenschwere Mittelzuflüsse und damit sind die von ihr gemanagten Investmentvehikel automatisch schwerfälliger zu handeln geworden. Das ARK Innovation ETF topt. Seit Dezember 2020 hat sich eine bärische SKS ausgebildet. Mit fast idealtypischem Volumentrend. Fällt der Kurs merklich unter 124,60 USD, kann dies aus charttechnischer Sicht einen Sell Off einleiten. Vielleicht hat Cathie Glück und die US Notenbank grätscht in die aktuell schwierige Phase für den Techsektor hinein.

Stark volatile Marktphasen kommen gelegentlich vor. Für die Mehrzahl der aktiven Anleger macht es meiner Meinung nach Sinn, in solchen Marktphasen defensiver zu handeln. Sprich: Weniger Trades und die Trades, die man macht, mit kleinerer Size. Solche Marktphasen verziehen sich auch wieder. Und ja, Cash ist auch eine Position, eine sichere Position.

