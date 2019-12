Arkphire übernimmt Trilogy Technologies Group und vollzieht erste große Konsolidierung des irischen IT-Dienstleistungssektors

Neue erweiterte Gruppe schafft größtes und am schnellsten wachsendes IT-Managed-Services-Unternehmen Irlands

Das IT-Beschaffungs- und Dienstleistungsunternehmen Arkphire hat heute die Übernahme von Trilogy Technologies bekannt gegeben, einem der führenden unabhängigen Managed-Services-Anbieter für Informations- und Kommunikationstechnologieunternehmen in Irland. Die Transaktion ist der erste große Schritt in Richtung einer Branchenkonsolidierung im irischen IT-Managed-Services-Sektor, da Unternehmen zunehmend auf externe Supportdienstleistungen zurückgreifen, um den immer komplexeren und anspruchsvolleren Herausforderungen im Bereich der IT-Infrastruktur und Geschäftstransformation zu begegnen. Bei einem gemeinsamen Umsatz von nahezu 150 Millionen Euro und 220 Mitarbeitern betreibt die erweiterte Gruppe nun den größten und am schnellsten wachsenden IT-Beschaffungs- und IT-Managed-Services-Anbieter mit Hauptsitz in Irland.

Paschal Naylor, CEO von Arkphire, kommentiert die Übernahme wie folgt: „Diese Entwicklung ist ein positiver Schritt sowohl für Arkphire als auch für Trilogy Technologies, die gleichermaßen das Ziel verfolgen, auch weiterhin in Irland und international zu skalieren und unsere Ressourcen zu bündeln, um mit einem noch umfangreicheren IT-Serviceangebot auf die Bedürfnisse des Marktes zu reagieren.“

„Trilogy Technologies ist einer der angesehensten irischen ICT-Managed-Services-Anbieter für die Informations- und Kommunikationstechnologiebranche und verfügt über ein herausragendes Managementteam, einen soliden Kundenstamm und ein Serviceportfolio, das Managed Services, Cloud- und Cybersicherheit umfasst und Arkphires Servicesuite optimal ergänzt. Die heutige Transaktion stärkt und erweitert unsere Personalressourcen und Führungskräfte und sichert unserem Unternehmen bedeutende Skaleneffekte. Angesichts der Unterstützung durch unseren strategischen Investor in Bregal Milestone sind wir zuversichtlich, dass Arkphire unseren Wachstumskurs für das gesamte Unternehmen sowohl organisch als auch durch weitere strategische Übernahmen fortsetzen kann.“

Arkphire und Trilogy Technologies bleiben zunächst als getrennte Geschäftsbereiche erhalten, und die Transaktion wird keine Auswirkungen auf den täglichen Geschäftsbetrieb der Unternehmen haben. Die Führungsteams beider Organisationen bleiben vorerst in ihren jeweiligen Funktionen. Zu gegebener Zeit werden Möglichkeiten für eine weitergehende Integration der Unternehmensgruppe geschaffen.

Edel Creely, Mitbegründer von Trilogy Technologies und Managing Director der Gruppe, erklärt: „Mit der Übernahme intensivieren wir unsere Anstrengungen, in das Geschäft zu investieren und zu skalieren, wo immer unsere gemeinsamen Kapazitäten neue Möglichkeiten für eine Expansion unseres Geschäfts in Irland und international schaffen.“

