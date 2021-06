Armee - Mindestens zwei Tote bei Attentat auf ugandischen Minister

(Reuters) - Ugandas Verkehrsminister Katumba Wamala hat nach Armeeangaben nur knapp einen Attentatsversuch überlebt.

Der General und frühere Militärkommandeur habe Verletzungen erlitten. Mindestens zwei Menschen seien aber bei dem Anschlag am Dienstag getötet worden, teilte eine Armee-Sprecherin am Dienstag mit. Einer der Toten sei sein Fahrer. Bei dem anderen Opfer handelt es sich Lokalmedien zufolge um die Tochter des Ministers. Sie habe mit ihm in dem Wagen gesessen, als Bewaffnete diesen mit einem Kugelhagel überzogen hätten.