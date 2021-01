Armeechef: Flugschreiber von vermisster Boeing im Meer gefunden

JAKARTA (dpa-AFX) - Suchtrupps haben den Flugschreiber der vermissten Boeing 737-500 der indonesischen Gesellschaft Sriwijaya Air im Meer entdeckt. Dies teilte der Armeechef des Landes am Sonntag mit. Das Flugzeug mit 62 Menschen an Bord war am Samstag auf dem Weg nach Borneo vom Radar verschwunden./apa/cfn/DP/zb