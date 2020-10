Armenien offen für OSZE-Vermittlung im Konflikt um Bergkarabach

Jerewan/Moskau (Reuters) - Nach den neu aufgeflammten Kämpfen um die Kaukasus-Region Bergkarabach hat sich Armenien offen für Vermittlungen durch die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) gezeigt.

Das Außenministerium in Jerewan erklärte sich am Freitag zu Gesprächen mit der OSZE über eine Waffenruhe bereit. Das überwiegend von Armeniern bewohnte Bergkarabach hatte sich 1991 von Aserbaidschan losgesagt. Armenien ist mit Russland verbündet und wird in dem Konflikt von Frankreich unterstützt, während Aserbaidschan Hilfszusagen von der Türkei hat. Russland, Frankreich und die USA bilden die OSZE-Minsk-Gruppe, die bei der Konfliktlösung helfen soll und zuletzt eine sofortige Feuerpause gefordert hatte. Die Türkei lehnte eine OSZE-Vermittlung ab.[nL8N2GS4ON]

Der seit Jahren schwelende Konflikt um Bergkarabach mit seinen etwa 150.000 Einwohnern war am Sonntag wieder in Gewalt umgeschlagen. Seitdem sollen nach Angaben beider Seiten Dutzende Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt worden sein. Die russische Nachrichtenagentur Interfax meldete nun, das Verteidigungsministerium von Bergkarabach habe den Tod von 54 weiteren Soldaten bekanntgegeben. Damit sei die Zahl der getöteten Militärangehörigen auf 158 gestiegen. Bergkarabach wird von keinem Land als unabhängige Republik anerkannt.