Armour Residential REIT hält die Dividende stabil

Der US-Finanzdienstleister Armour Residential REIT Inc. (ISIN: US0423155078, NYSE: ARR) zahlt am 27. Mai 2022 eine monatliche Dividende von 0,10 US-Dollar aus (Record date: 16. Mai 2022). Der Konzern kürzte die Dividende im Frühjahr 2020 zunächst von ursprünglich 17 US-Cents auf 9 US-Cents. Im Juni 2020 wurde die Dividende im Vergleich zum Vormonat (9 US-Cents) wieder um 1 Cent angehoben.

Armour Residential firmiert als Real Estate Investment Trust (REIT). Das Unternehmen ist ein Finanzdienstleister, der in so genannte Mortgage-Backed Securities (durch Hypotheken gesicherte Wertpapiere) investiert. Verwaltet wird Armour Residential durch die Armour Capital Management LP. Der Firmensitz befindet sich in Vero Beach, im US-Bundesstaat Florida.

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street mit 24,97 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 692,51 Mio. US-Dollar (Stand: 27. April 2022).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de