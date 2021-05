AROUNDTOWN - Diese Hürde hat es in sich

Aroundtown SA - WKN: A2DW8Z - ISIN: LU1673108939 - Kurs: 6,896 € (XETRA)

Der Wohn- und Gewerbeimmobilienkonzern Aroundtown hat heute die Kennzahlen für das abgelaufene erste Quartal 2021 vorgelegt. Diese beinhalteten keine Überraschungen. Der Umsatz sank verglichen mit dem Vorjahresquartal leicht von 277,7 Mio. auf 274,9 Mio. EUR. Analysten hatten mit 270,0 Mio. EUR gerechnet. Das EBITDA gab ebenfalls leicht von 237,2 auf 230,4 Mio. EUR nach. Das FFO I belief sich auf 86,6 nach 126,6 Mio. EUR. Bereinigt um außerordentliche coronabedingte Kosten betrug die Kennzahl 125 Mio. EUR. Unterm Strich verdiente Aroundtown 0,09 EUR je Aktie. Der NTA belief sich zum Ende des Quartals auf 9,60 EUR je Aktie. Das Management bestätigte die Guidance für das Gesamtjahr, wonach es einen FFO I zwischen 340 und 370 Mio. EUR bzw. 0,29 und 0,31 EUR je Aktie erzielen möchte. Als Ziel für die Dividende wird eine Spanne zwischen 0,22 und 0,24 EUR je Aktie genannt.

Wir blicken zunächst auf den Langfristchart und sehen eine Abrisskante bei rund 7 EUR, die der Wert nun wieder erreicht hat. Im Zuge des Coronacrashs mussten die Aktionäre eine Drittelung des Aktienkurses innerhalb weniger Wochen hinnehmen. Ein Großteil der Verluste ist inzwischen wieder aufgeholt.

Im Tageschart wird die Widerstandszone zwischen 6,87 EUR und 7,04 EUR noch einmal unter der Lupe dargestellt. In diesen Kursbereich läuft die Aktie heute hinein. Erst ein Ausbruch über dieses Bollwerk setzt weiteres Potenzial in Richtung dreier Gaps im Chart bei 7,56, 8,04 und 8,53 EUR frei. Rücksetzer treffen bei 6,67 EUR und 6,41 EUR auf Unterstützungen. Unterschreitet die Aktie dagegen den Aufwärtstrend seit Januar, würden die Käufer in größere Bedrängnis geraten. Es handelt sich bei dem Wert aktuell also um eine solide Halteposition. Für Neueinstiege sollten die nächsten Konsolidierungsmuster abgewartet werden.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 1,18 1,10 1,11 Ergebnis je Aktie in EUR 0,49 0,44 0,56 KGV 14 16 12 Dividende je Aktie in EUR 0,22 0,23 0,33 Dividendenrendite 3,19 % 3,33 % 4,78 % *e = erwartet

