Aroundtown plant Dividendenerhöhung

Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939) will für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende in Höhe von 0,23 Euro ausschütten. Im Vergleich zum Vorjahr (0,22 Euro) ist dies eine Anhebung um 4,5 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 29. Juni 2022 statt.

Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 5,44 Euro entspricht die Ausschüttung einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 4,23 Prozent. Die Dividendenpolitik beträgt 75 Prozent des FFO I je Aktie. Die Zielspanne für die Dividende im Geschäftsjahr 2022 liegt bei 0,23 Euro bis 0,25 Euro. Aroundtown erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen FFO I (Funds from Operations) in Höhe von 353 Mio. Euro gegenüber 358 Mio. Euro für 2020, ein Rückgang um 1 Prozent, der hauptsächlich auf die Auswirkungen von Veräußerungen im Jahr 2021 und den Ganzjahreseffekt von Veräußerungen im Jahr 2020 zurückzuführen sei. Der FFO I je Aktie lag im Geschäftsjahr 2021 mit 0,30 Euro um 11 Prozent höher als 0,27 Euro im Jahr 2020, angetrieben durch den wertsteigernden Aktienrückkauf. Der Nettogewinn belief sich auf 1,1 Mrd. Euro, was einem unverwässerten EPS (Gewinn je Aktie) von 0,55 Euro entspricht, ein Anstieg um 10 Prozent gegenüber 0,50 Euro im Jahr 2020. Für das Geschäftsjahr 2022 wird ein FFO I in der Spanne von 350 bis 375 Mio. Euro sowie ein FFO I je Aktie in der Spanne von 0,31 bis 0,34 Euro erwartet. Die Immobiliengesellschaft ist auf Büro-, Hotel- und Einzelhandels-Objekte in Deutschland und den Niederlanden fokussiert. Die Aktie von Aroundtown ist seit dem 19. März 2018 im MDAX der Deutschen Börse gelistet. Redaktion MyDividends.de