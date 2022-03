Aroundtown: Positive Effekte durch Aktienrückkäufe

Nach Darstellung der Analysten Christopher Mehl und Stefan Scharff von SRC Research hat die Aroundtown SA im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12) einen Umsatz von über 1,32 Mrd. Euro erzielt und das Ergebnis aus Bewertungs- und Veräußerungsgewinnen vor allem wegen der seit 1. Juli vollkonsolidierten GCP auf 810 Mio. Euro gesteigert. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Rating.Nach Analystenaussage habe der Nettogewinn nach Minderheiten mit 642 Mio. Euro leicht unter dem Niveau des Vorjahres gelegen. Das Ergebnis je Aktie sei jedoch um 10 Prozent auf 0,55 Euro gestiegen und habe dabei deutlich vom Aktienrückkaufprogramm profitiert. Der Effekt der verringerten Aktienanzahl werde auch bei den weiteren Kennzahlen deutlich. Der FFO I habe mit 353 Mio. Euro leicht unter dem Vorjahreswert von 358 Mio. Euro gelegen, die Erwartung von SRC (342 Mio. Euro) aber übertroffen. Dementgegen sei der FFO je Aktie um 11 Prozent auf 0,30 Euro gewachsen. Dies erlaube eine Dividende von 0,23 Euro je Aktie für 2021. Nach Darstellung der Analysten habe das Unternehmen die Guidance für 2022 veröffentlicht und gehe von einem FFO im Bereich zwischen 350 und 375 Mio. Euro aus. Dies liege deutlich unter der bisherigen Erwartung des Analystenteams. Folglich reduziere SRC die eigene Schätzung und gehe nunmehr von einem FFO am oberen Ende der Guidance von 372 Mio. Euro aus. In der Folge senken die Analysten das Kursziel auf 7,50 Euro (zuvor: 8,00 Euro), erneuern aber das Rating „Buy“.(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 30.03.2022, 16:25 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 30.03.2022 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.src-research.de/fileadmin/Aroundtown_30March2022.pdfDie mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: CY0105562116