Aroundtown: Q1-Umsatz steigt stark

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Aroundtown SA im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) das adjustierte EBITDA um 32 Prozent auf 237 Mio. Euro gesteigert, beim Nettogewinn nach Minderheiten aufgrund eines schlechteren Finanzergebnisses und höherer Steueraufwendungen aber einen spürbaren Rückgang verbucht. In der Folge bestätigen die Analysten aber ihr Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei der Nettogewinn nach Minderheiten auf 183 Mio. Euro (Q1 2019: 412 Mio. Euro) gesunken. Der Cash-getrieben FFO habe hingegen auf 147 Mio. Euro (Q1 2019: 118 Mio. Euro) zugelegt. Aufgrund der Corona-Pandemie werde das Unternehmen die ankündigte Dividende von 0,28 Euro je Aktie zunächst auszusetzen. Abhängig von der weiteren Entwicklung der Krise könne diese aber gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt zur Ausschüttung kommen. Als sehr erfreulich werte das Analystenteam dagegen das angekündigte Aktienrückkaufprogramm.

Während im Auftaktquartal noch keine signifikanten Auswirkungen durch COVID-19 ausgewiesen seien, könne dies aber im zweiten Quartal der Fall sein, so SRC. Im April habe das Unternehmen 90 Prozent der Mieten erhalten und erwarte eine ähnliche Quote für Mai und Juni. Hinsichtlich der Hotels (derzeit 23 Prozent des Portfolios) seien für den größten Teil der Betreiber die Mieten jedoch gestundet. Das Management gehe davon aus, dass hier kein sonderlicher Ausfall entstehe. Die Analysten haben diese Effekte bereits in der GuV-Schätzung berücksichtigt und bestätigen daher das Kursziel von 9,50 Euro und die Kaufempfehlung mit dem Rating „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 27.05.2020, 17:45 Uhr)

AROUNDTOWN Property Holdings PLC - ISIN: CY0105562116