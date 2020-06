Aroundtown will für eine halbe Milliarde Euro eigene Aktien zurückkaufen

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Luxemburger Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown will statt der Ausschüttung einer Dividende bis zu eine halbe Milliarde Euro in den Rückkauf eigener Aktien stecken. Damit will Aroundtown bis zu 8,9 Prozent aller Aktien mit Stimmrechten zurückkaufen.

Das Rückkaufprogramm solle an diesem Mittwoch (3. Juni) starten und spätestens zum Jahresende abgeschlossen sein, teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Dienstag in Luxemburg mit. Die Aktie sprang im frühen Handel um fünf Prozent. Das Unternehmen hatte im Mai mitgeteilt, dass die Aktionäre angesichts der Corona-Krise auf eine Dividende für Jahr 2019 vorerst verzichten sollen. Bereits zu dem Zeitpunkt hatte der Vorstand ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Eine Geschäftsprognose für 2020 hatte Aroundtown gar nicht erst abgegeben./stw/fba