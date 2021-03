Arthur D. Little gibt die Beförderung von sieben neuen Partnern bekannt und setzt seine globale Expansion fort

Arthur D. Little erreicht Meilenstein von 100+ Partnern

Arthur D. Little (ADL) hat heute die Beförderung von sieben seiner Berater zum Partner bekanntgegeben. Damit würdigt das Unternehmen die Expertise und Erfahrung, die jeder von ihnen in das Unternehmen einbringt. Diese Ernennungen stellen zudem einen wichtigen Meilenstein für ADL dar, da das Unternehmen nun über 100 Partner in seinem globalen Team hat. In den letzten fünf Jahren konnte sich ADL durch seinen dynamischen Wachstumskurs in der Größe verdoppeln, dabei ist einer der Grundpfeiler des anhaltenden Erfolgs die Entwicklung und Förderung interner Talente.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210316005507/de/

Arthur D. Little has reached the 100+ partners milestones, with the promotion of seven partners. (Photo: Business Wire)

Die neuesten Ernennungen zum Partner sind:

Matteo Ainardi, Partner, Automotive and Manufacturing (AMG) und Strategy & Organization (S&O) Practices. Matteo kam 2016 zu ADL Paris und leitet das globale Aerospace & Defense (A&D) Center of Competence des Unternehmens. Sein Hauptaugenmerk liegt auf der Unterstützung von Kunden im A&D-Ökosystem, wobei er sich auf Strategieentwicklung, organisatorische Neugestaltung und Innovationsmanagement konzentriert.

Lokesh Dadhich, Partner, Telecommunication, Information, Media & Electronics (TIME) und Operations Management (OM) Practices. Lokesh ist seit 2007 bei ADL und arbeitet in der Niederlassung in Dubai. Seine Schwerpunkte liegen in den Themen Digital Strategy, Customer Experience und Operations Excellence. Er berät Kunden in der TIME-Branche und darüber hinaus bei Herausforderungen in den Bereichen Strategie, Operations und Transformation.

Naoya Furuta, Partner, Operations Management (OM) Practice. Naoya kam 2016 als Manager in das Tokioter Büro von ADL. Er verfügt über Erfahrung in verschiedenen Branchen, mit besonderem Fokus auf die Bereiche Fertigung und Bauwesen. Zu seinen Fachgebieten gehören unternehmensweite strategische Planung, Unternehmensführung, Unternehmensreform, M&A-Beratung und PMI.

Trung Ghi, Partner, Energy & Utilities (ENUT) Practice. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Öl- und Gasindustrie leitet Trung derzeit ADLs ENUT Practice in Südostasien und war für die Entwicklung unseres Kundennetzwerkes dort erfolgreich tätig. Er ist die treibende Kraft bei der Positionierung von ADL als Go-to-Management-Beratungsunternehmen im Energiesektor von Südostasien.

Max Scherr, Partner, Strategy & Organization (S&O) Practice. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Strategieberatung ist Max seit 2018 bei ADL und leitet die S&O-Practice im Wiener Büro des Unternehmens. Zu seiner hervorragenden Expertise zählen Digitale Transformation, Informationssicherheit, Wachstum und Unternehmensstrategie.

Ben Thuriaux-Alemán, Partner, Energy & Utilities (ENUT) und Technology & Innovation Management (TIM) Practices. Mit über 20 Jahren Beratungserfahrung spielt Ben eine wichtige Rolle in der Entwicklung der TIM Practice von ADL und leitet derzeit das Global Innovation Excellence Benchmarking des Unternehmens. Sein besonderer Fokus liegt auf der Abstimmung von Innovation mit der Unternehmensstrategie und der Arbeit an nationalen Innovationsinitiativen.

Marten Zieris, Partner, Strategy & Organization (S&O) Practice. Marten ist seit 2010 bei ADL und ist unserem Frankfurter Büro zugeordnet. Er ist verantwortlich für das Kompetenzzentrum "Organization & Transformation" des Unternehmens in Zentraleuropa und unterstützt internationale Kunden bei großen Transformationen "von der Konzeptentwicklung bis zur Implementierung". Marten hat zusätzlich einen speziellen Fokus auf Konsumgüterunternehmen.

Ignacio García Alves, Chairman und Chief Executive Officer of Arthur D. Little, kommentiert: “Ich möchte unseren neuen Partnern gratulieren - und sie als die ersten Mitglieder der 'Generation 100' von ADL willkommen heißen! Jede Beförderung ist hochverdient und eine Anerkennung für den wichtigen Beitrag, den jeder Partner für unser Unternehmen leistet. Bei ADL sind wir bestrebt, Berater einzustellen und zu entwickeln, die sowohl Unternehmer als auch Teamplayer sind, und die danach streben, Beratung auf höchstem Niveau zu liefern - daher ist es wirklich ein Durchbruch, über 100 Partner bei ADL zu haben.“

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210316005507/de/

