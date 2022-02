ARTHUR D. LITTLE: NEUES BUCH DISRUPTION SENDET WECKRUF AN DAS TRADITIONELLE BANKENSYSTEM

Disruption, ein neues Buch des führenden Wirtschaftsverlags LID, untersucht die Zukunft des Bankwesens in einem Markt, in dem sich die Regeln grundlegend geändert haben. Die Autoren - Ignacio Garcia Alves, Philippe de Backer und Juan Gonzalez – sind anerkannte Branchenexperten einer der weltweit führenden Managementberatungen, Arthur D. Little. Sie nutzen ihre langjährige Erfahrung und Expertise, um die Herausforderungen zu skizzieren, mit denen sich traditionelle Banken im Wettbewerb konfrontiert sehen. Die Autoren schlagen ein Modell der Veränderung vor, um die entstehenden Hürden zu meistern.

Disruption beinhaltet aufschlussreiche Interviews und spannende Einblicke von Führungskräften und wichtigen Akteuren aus der Bankenwelt, die offen ihre Ansichten zur Zukunft des Finanzdienstleistungs- und Bankensektors teilen. Das Buch vermittelt ein kritisches Verständnis der Trends in der Branche, einschließlich der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. Es identifiziert wegweisende Möglichkeiten für Banken, ihre individuellen Stärken zu nutzen und im Wettbewerb mit neuen Marktteilnehmern die Oberhand zu behalten.

Ignacio Garcia Alves, Global CEO von Arthur D. Little, sagt: "Disruption beschreibt, wie eine neue Generation von agileren und aggressiveren Akteuren den Finanzdienstleistungssektor verändert hat. Das Buch zeigt traditionellen Banken den Umgang mit aktuellen Herausforderungen und Disruptoren. Es handelt sich um einen Denkanstoß mit spezifischen Maßnahmen für jene in der Branche, die die grundlegenden Veränderungen bereits erkannt haben. Denn das bisherige Modell des Bankenwesens ist einer existenziellen Bedrohung ausgesetzt.“

„Dabei ist es nicht unsere Absicht, Unruhe zu verursachen. Stattdessen wollen wir die Leser dazu animieren, darüber nachdenken, was diese Veränderungen für die Branche bedeuten. Das gilt sowohl für die Risiken als auch die Chancen."

Philippe de Backer, Managing Partner und Global Practice Leader of Financial Services bei Arthur D. Little, kommentiert: "Wir können aus unserer Forschung und Analyse schließen, dass das traditionelle Bankenmodell, mit dem wir alle aufgewachsen sind/das uns allen hinlänglich bekannt ist, nicht länger zweckdienlich ist. Die Spielregeln haben sich grundlegend geändert, sodass die Banken keine andere Wahl haben, als ein anderes Modell anzunehmen, das der Welt, wie wir sie heute kennen, besser entspricht. Dies erfordert jedoch sowohl erhebliche Investitionen als auch eine grundsätzliche Veränderung der Bankenkultur."

Juan Gonzalez, Partner bei Arthur D. Little, fügt hinzu: "Die Ankunft von disruptiven, technologiestarken Akteuren im Finanzmarkt sollte ein Weckruffür die Banken sein. Wenn sie den Wandel überleben wollen, müssen sie schnell handeln. Banken neigen als konservative Organisationen dazu, sich langsam zu verändern. Wir hoffen, dass Disruption ihnen hilft, die bevorstehenden Veränderungen zu verstehen und sich letztendlich schneller anzupassen."

Paul de Leusse, Chief Executive Officer der Orange Bank, sagt: "Die Bankenbranche hat sich immer vor dem Wandel, dem sich in anderen Wirtschaftssektoren regelmäßig ausgesetzt sehen, geschützt gesehen. Dies ist nicht mehr der Fall. Arthur D. Little zeigt uns, warum, und noch wichtiger, wie sich Führungskräfte auf diese neue Welt des Bankwesens vorbereiten sollten."

Ricky Knox, Gründer der Tandem Bank, sagt: "Disruption bietet eine provokative Sicht auf die technologiegetriebene Neugestaltung des Finanzsektors. Es hilft dem Leser zu verstehen, wie disruptive Modelle die globale Wirtschaft umgestalten und welche Strategien für eine effektive Reaktion notwendig sind."

Disruption ist ein Muss für alle, die eine eingehende Analyse der aktuellen Lage des Bankenmarktes und einen Ausblick auf dessen Zukunft suchen. Es ist ein Buch für Finanzdienstleister, die den aktuellen Trends voraus sein wollen. Nur so können die richtigen Entscheidungen getroffen werden, um ein Wachstum des Geschäfts zu erzielen..

Das Buch erscheint am 17. Februar 2022 bei LID, einem führenden Wirtschaftsbuchverlag Europas.

In Deutschland leitet Florian Forst die Financial Services Practice, er steht gerne für nähere Auskünfte zu den Inhalten des Buchs und den aktuellen Trends der Branche zur Verfügung.

Disruption wird am 17. Februar 2022 von LID Publishing veröffentlicht



Disruption ist auch hier zu finden: https://tinyurl.com/bd7h3673



Für weitere Informationen über Arthur D. Little besuchen Sie bitte www.adlittle.com.



