Arthur D. Little (ADL) hat heute eine aktuelle Telekommunikationsstudie veröffentlicht, welche die wichtigsten Strategien zur Erschließung des Wertes von Netzwerk-Assets, zur Diversifizierung des Produktangebots und zum Erfolg in einer 5G-Welt aufzeigt. Unter dem Titel "Time to accelerate growth" und basierend auf einer globalen Umfrage unter mehr als 100 Führungskräften auf C-Level untersucht ADL, wie Telekommunikationsunternehmen die Herausforderung der steigenden Anforderungen an den Datenverkehr bewältigen können. Es gilt, sich von traditionellen Konnektivitäts- und Legacy-Diensten zu verabschieden.

Die Autoren identifizieren drei Hauptbereiche, auf die sich Telekommunikationsunternehmen in Zukunft konzentrieren sollten:



Maximierung des Potenzials von 5G. Um das Kundenerlebnis für B2C-Kunden weiter zu verbessern, müssen Telekommunikationsunternehmen und Medienunternehmen Allianzen bilden und 5G als Mittel nutzen, um neue und überzeugende Produkte für Verbraucher zu schaffen – zum Beispiel Premium-Bundle-Produkte, die Inhalte, Erlebnisse und Geräte auf neuartige und spannende Weise kombinieren. Um B2B-Kunden Lösungen anzubieten, die über die Konnektivität hinausgehen, bieten Mobile Private Networks (MPNs) und Network Slicing wichtige Möglichkeiten für die 5G-Monetarisierung. Um Geschäftsmöglichkeiten im Bereich Wholesale-Infrastruktur zu nutzen, sollten Telekommunikationsunternehmen auch eine strukturelle Trennung in ComCos und NetCos in Betracht ziehen.

Über die Kerndienste hinausgehen. Telekommunikationsunternehmen haben jahrzehntelang versucht, ihr Angebot zu diversifizieren, oft ohne nennenswerten ROI. Die Studie untersucht verschiedene Ansatzpunkte für eine erfolgreiche Diversifizierung und empfiehlt vier zentrale Prioritäten: Einen Markt anvisieren, der sowohl beträchtliches Wachstum als auch beträchtliche Umsätze bietet; einen Multi-Modell-Ansatz entwickeln, der sowohl interne als auch externe Ressourcen kombiniert; mit einer "Start-up"-Mentalität und im Private-Equity-Modus arbeiten; und einen schrittweisen und agilen Ansatz für die Einführung verfolgen, der die Schlüsselkonzepte nacheinander priorisiert.

Neukonfiguration von Telco-Assets. Die Maximierung des 5G-Potenzials in den Kerngeschäften von B2C und B2B, die Ankurbelung neuer Wholesale-Infrastrukturgeschäfte und der Schritt über das Kerngeschäft hinaus implizieren eine angemessene Neugestaltung der zugrunde liegenden Vermögenswerte und der Eigentümerstruktur. Obwohl die Rekonfiguration von Vermögenswerten nicht neu ist, gibt es eine wachsende Zahl von Möglichkeiten, die Telekommunikationsunternehmen in Betracht ziehen sollten – zum Beispiel verspricht das TowerCo-Modell weitere Optionen zur Monetarisierung. Die Rekonfiguration von Vermögenswerten kann die Wertschöpfung steigern, indem sie Finanzierungsbeschränkungen aufhebt, die Auslastung der Vermögenswerte erhöht, das Investitionsrisiko senkt, das Wertversprechen des Wholesale-Geschäfts stärkt, den Fokus des Managements auf bestimmte Kerngeschäfte erhöht und ungünstigen regulatorischen Entscheidungen zuvorkommt.



Dr. Karim Taga, Managing Partner der TIME (Telekommunikation, Informationstechnologie, Medien & Elektronik) Practice von ADL, kommentiert: "Der 'Schereneffekt' einer sich vergrößernden Kluft zwischen Umsatz und Investitionen bedeutet, dass der Druck auf den Cashflow der Telcos noch nie so groß war. Die Führungskräfte müssen Wachstum erzielen und gleichzeitig mit steigenden Investitionen und der mangelnden Bereitschaft der Investoren, gekürzte Dividenden zu akzeptieren, jonglieren. Die COVID-19-Pandemie hat die Situation sicherlich nicht verbessert.“

"Dennoch hat die Telekommunikationsbranche eine sehr gute Zukunft vor sich, wenn sie bereit ist, die vorhandenen Chancen zu nutzen und sich über ihre traditionelle Komfortzone hinaus zu bewegen. Wir hoffen, dass diese neueste Ausgabe unseres Flagship-Reports sowohl Inspiration als auch Anleitung für Führungskräfte bietet. Es gilt derzeit Strategien zu entwickeln, wie sie ihr Unternehmen nachhaltig voranbringen können."

Die Studie steht hier zum Download bereit: www.adlittle.com/TimeToAccelerateGrowth

