Arzneiunternehmen Dermapharm erhöht Prognose für 2020

GRÜNWALD (dpa-AFX) - Das Arzneiunternehmen Dermapharm blickt optimistischer auf das laufende Geschäftsjahr. Deshalb hat der SDax -Konzern seine Prognose für 2020 erhöht. Das teilte Dermapharm am Freitag in Grünwald mit. Demnach erwartet Dermpaharm nun einen Umsatzanstieg von 12 bis 15 Prozent und einen Anstieg beim bereinigten operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 8 bis 10 Prozent. Bisher ging das Management in beiden Fällen von einem Wachstum im oberen einstelligen Prozentbereich aus.

Umsatz und Ergebnis konnte Dermapharm im ersten Halbjahr steigern. Nach vorläufigen Zahlen kletterte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent auf 378 Millionen Euro. Das operative Ergebnis stieg leicht um 2 Prozent auf 92 Millionen Euro. In den Zahlen spiegele sich die erhöhte Nachfrage im ersten Quartal bei den Markenarzneimitteln wider, als auch eine Glättung dieser Bevorratungseffekte im zweiten Quartal, sagte Dermapharm-Chef Hans-Georg Feldmeier. Die endgültigen Zahlen legt der Konzern am 9. September vor./knd/jha/