Asean-Staaten erwägen Gipfel ohne Militärregierung Myanmars

Bandar Seri Begawan (Reuters) - Die südostasiatischen Staaten erwägen, den Chef der Militärregierung im Mitgliedsland Myanmar nicht zu ihrem nächsten Asean-Gipfel Ende des Monats einzuladen.

Grund sei, dass es keinen Fortschritt bei der Umsetzung des im April zwischen beiden Seiten vereinbarten Fünf-Punkte-Plans für eine friedliche Lösung nach dem Putsch gebe, sagte der Sondergesandte der Asean-Gruppe für Myanmar, Erywan Yusof, am Mittwoch in Bandar Seri Begawan, der Hauptstadt Bruneis. Die Organisation berate über die Frage auf Wunsch Malaysias und anderer Mitglieder des Verbandes Südostasiatischer Nationen (Asean). Brunei hat derzeit den Vorsitz der Gruppe inne.

In Myanmar hat das Militär am 1. Februar die demokratisch gewählte Regierung abgesetzt, seither wird das Land von General Min Aung Hlaing geführt. Die bisherige De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi steht vor Gericht. Zahlreiche Oppositionspolitiker sind in Haft. Immer wieder kommt es zu Protesten gegen das Militär. Nach UN-Angaben wurden seit dem Putsch mehr als 1100 Menschen bei Massenprotesten von Sicherheitskräften getötet, Tausende wurden festgenommen.

Die Bemühungen des Asean-Blocks, mit der Militärregierung Myanmars zusammenzuarbeiten, stoßen bei Anhängern der Demokratiebewegung in dem Land auf Kritik. Sie argumentieren, eine Einladung zu Gipfeltreffen verliehe den Putschisten Legitimität. Ein Ausschluss eines Regierungschefs eines Mitgliedstaates wäre für die Asean-Gruppe eine weitreichende Entscheidung, arbeitet sie doch auf der Basis des Konsenses und setzt auf Einbindung und nicht auf Konfrontation.