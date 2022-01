ASML erwartet kräftiges Umsatzplus - Neues Testverfahren führt zu Verschiebungen

VELDHOVEN (dpa-AFX) - Der Chipausrüster ASML rechnet trotz einer Umstellung im Testverfahren bei der Auslieferung von Maschinen erneut mit einem starken Wachstum. Der Umsatz soll in diesem Jahr um rund 20 Prozent steigen, teilte das EuroStoxx-50-Schwergewicht am Mittwoch in Veldhoven mit. 2021 stieg der Erlös um ein Drittel auf 18,6 Milliarden Euro. Die Prognose für das laufende Jahr liegt wie der 2021er-Umsatz im Rahmen der Erwartungen der von Bloomberg erfassten Analysten.

Das Umsatzplus könnte noch höher ausfallen, wenn ASML nicht die Tests der Maschinen bei der Auslieferung geändert hätte. Um der hohen Nachfrage der Chiphersteller schneller nachzukommen, verlagert der Maschinenbauer die finalen Tests der Anlagen von den eigenen Fabriken zum Kunden. Dadurch können diese die Anlagen schneller nutzen. Auf der anderen Seite kommt es deshalb zu Verzögerungen bei der formellen Abnahme, die für die Einbuchung des Umsatzes erforderlich ist.

Nach aktuellen Schätzungen führt dies dazu, dass der Umsatz aus dem Verkauf von sechs der zukunftsträchtigen EUV-Lithografiemaschinen (Extrem-Ultraviolett-Lithografie) erst 2023 verbucht werden kann und nicht bereits in diesem Jahr./zb/stk