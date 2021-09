ASML rechnet dank Halbleiterboom langfristig mit mehr Umsatz

VELDHOVEN (dpa-AFX) - Der Halbleiterboom lässt den Chipindustrie-Ausrüster ASML sehr viel zuversichtlicher in die Zukunft blicken. Das Unternehmen könne 2025 einen Jahresumsatz von rund 24 bis 30 Milliarden Euro erreichen, teilte ASML am Mittwoch vor einer Konferenz mit Investoren in Veldhoven mit. Zuvor war das Unternehmen von Erlösen von 15 bis 24 Milliarden Euro ausgegangen. Dabei peilt der Chipindustrie-Ausrüster 2025 eine Bruttomarge zwischen 54 und 56 Prozent an. Zudem kündigte ASML an, dass das Unternehmen durch eine Kombination aus steigenden Dividenden und Aktienrückkäufen weiterhin erhebliche Barmittel an die Aktionäre zurückgeben werde./mne/men