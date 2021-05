Assad gewinnt Präsidentenwahl in Syrien - Tritt vierte Amtszeit an

Kairo (Reuters) - In Syrien hat Amtsinhaber Baschar al-Assad die Präsidentenwahl gewonnen.

Auf Assad entfielen rund 95 Prozent der abgegebenen Stimmen, wie Parlamentssprecher Hammouda Sabbagh am Donnerstagabend mitteilte. Assad kann damit seine vierte Amtszeit antreten. Die Wahlbeteiligung habe bei fast 79 Prozent gelegen. Westliche Staaten hatten die Abstimmung als weder frei noch fair bezeichnet. Ein Sieg Assads galt als so gut wie sicher, seine beiden Gegenkandidaten als faktisch chancenlos. Assad ist seit über 20 Jahren an der Macht. Seit 2011 befindet sich das Land im Bürgerkrieg, doch insbesondere mit Unterstützung aus Russland und dem Iran konnte Assad die Kontrolle über weite Teile Syriens zurückerringen und festigen. Die Regierung wollte mit der Wahl zeigen, dass das Land trotz des Bürgerkriegs normal funktioniert.

Deutschland, die USA, Frankreich, Italien und Großbritannien hatten die Abstimmung in einer gemeinsamen Erklärung am Mittwoch scharf kritisiert und der Opposition ihre Unterstützung zugesagt. Assad übernahm im Jahr 2000 die Macht nach dem Tod seines Vaters Hafis, der Syrien 30 Jahre lang beherrscht hatte. Während des Bürgerkriegs wurden Hunderttausende Menschen getötet. Elf Millionen Menschen - etwa die Hälfte der Bevölkerung - wurden aus ihren Häusern und Wohnungen vertrieben.