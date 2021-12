Assange-Auslieferung an USA nicht vom Tisch - Londoner Gericht erlaubt Berufung

London (Reuters) - Die USA haben im Streit über eine Auslieferung des WikiLeaks-Gründers Julian Assange aus britischer Haft einen Etappensieg errungen.

Ein Londoner Gericht ließ am Freitag den Berufungsantrag der USA gegen ein Urteil aus dem Januar zu. Damals hatte eine britische Richterin entschieden, Assange dürfe nicht an die USA ausgeliefert werden.

Die Vereinigten Staaten werfen Assange unter anderem den Verstoß gegen ein Spionagegesetz vor. Er hatte vor rund zehn Jahren über seine Enthüllungsplattform WikiLeaks Hunderttausende geheime US-Berichte und Diplomatendepeschen veröffentlicht, die er von Informanten bekam. Bei einer Verurteilung in den USA droht ihm laut seinen Anwälten jahrzehntelange Haft.

Assange sitzt wegen des Verstoßes gegen Auflagen in einem britischen Gefängnis, nachdem er rund sieben Jahre in der britischen Botschaft Ecuadors verbracht hatte, um einer Auslieferung in die USA zu entgehen.