Assurant hebt die Dividende an

Der amerikanische Spezialversicherer Assurant Inc. (ISIN: US04621X1081, NYSE: AIZ) schüttet am 20. Dezember 2021 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 68 US-Cents aus und erhöht die Dividende damit um 2 Cents oder knapp 3 Prozent. Record date ist der 29. November 2021.

Auf das Jahr hochgerechnet schüttet das Unternehmen 2,72 US-Dollar aus. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 159,67 US-Dollar (Stand: 10. November 2021) bei 1,70 Prozent. Assurant ist ein Anbieter von Spezialversicherungen und Services für den Gläubiger- und Zahlungsschutz sowie für Produktschutz und Garantieverlängerung für weiße Ware (Kühlschränke, Herde, Geschirrspüler, Waschmaschinen und Trockner) und braune Ware (Fernseher, Audio-Anlagen, Computer, Spielekonsolen). Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2021 erzielte der Konzern einen Gewinn (GAAP) von 153,6 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 88 Mio. US-Dollar), wie bereits am 2. November berichtet wurde. Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie an der Wall Street mit 17,21 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 9,44 Mrd. US-Dollar (Stand: 10. November 2021). Redaktion MyDividends.de