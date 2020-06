Assurant schüttet Dividende aus

Der amerikanische Spezialversicherer Assurant Inc. (ISIN: US04621X1081, NYSE: AIZ) zahlt am heutigen Dienstag eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 63 US-Cents an die Aktionäre aus. Record date war der 26. Mai 2020.

Auf das Jahr hochgerechnet schüttet das Unternehmen 2,52 US-Dollar aus. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 107,12 US-Dollar (Stand: 15. Juni 2020) bei 2,35 Prozent. Im November 2019 erfolgte eine Anhebung der Dividende um fünf Prozent auf den aktuellen Betrag. Assurant ist ein Anbieter von Spezialversicherungen und Services für den Gläubiger- und Zahlungsschutz sowie für Produktschutz und Garantieverlängerung für weiße Ware (Kühlschränke, Herde, Geschirrspüler, Waschmaschinen und Trockner) und braune Ware (Fernseher, Audio-Anlagen, Computer, Spielekonsolen). Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte der Konzern einen Umsatz von 2,57 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,44 Mrd. US-Dollar), wie am 5. Mai 2020 berichtet wurde. Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 18,28 Prozent im Minus und die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 6,38 Mrd. US-Dollar (Stand: 15. Juni 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de