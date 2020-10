ASTON MARTIN - Mercedes-Benz baut Beteiligung aus

Aston Martin Lagonda Global Ho - WKN: A2N6DH - ISIN: GB00BFXZC448 - Kurs: 0,620 € (L&S)

Gestern Abend wurde bekannt, dass Mercedes-Benz seine Beteiligung am britischen Sportwagenhersteller ausbauen und enger mit diesem zusammenarbeiten will. Wie Mercedes-Benz mitteilte, gewährt Mercedes Aston Martin Zugang zu einer Anzahl neuer Technologien, darunter Hybrid- und Elektroantriebsstränge der neuesten Generation. Die Aktie legte daraufhin im späten Handel deutlich zu.

Wie ist die Chartsituation einzustufen?

Mit der positiven Nachricht im Rücken steigt die Aktie heute zur Eröffnung in einem sehr schwachen Marktumfeld deutlich an und überwindet den kurzfristig relevanten Abwärtstrend im Tageschart. Im Anschluss setzen die Anteilsscheine des traditionsreichen Sporwagenherstellers an den EMA50 im Tageschart zurück und schließen die heutige Eröffnungslücke.

Dieses Level im Bereich um 0,54 GBP sollte nun nun nicht mehr per Tagesschluss unterboten werden, ansonsten wäre ein erneuter Rücksetzer Richtung 0,48 bis 0,50 GBP zu favorisieren.

Oberhalb von 0,54 GBP ist aus technischer Sicht der Weg des geringsten Widerstands kurzfristig nordwärts in den Bereich 0,70 bis 0,75 GBP, potenziell deutlich höher, allerdings müssen die Bullen hier auf dem aktuellen Niveau wieder Farbe bekennen.

Wertpapierhandel - unabhängig und sicher: Handeln Sie jetzt direkt über Guidants!

Aston MartinAktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)